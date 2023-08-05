В Тюмени 5 августа 2023 года будет тепло, но дождливо

Погода в Тюмени на 5 августа Фото: Вера Зенина

В субботу, 5 августа, тюменцев ожидает теплый, но пасмурный день. С самого утра на небе будет светить яркое солнце, но к обеду его закроют набежавшие облака и прольется дождь. Затем природа немного успокоится, но ненадолго – вечером снова пройдут осадки.

Днем столбики термометров покажут +26 градусов, к вечеру температура опустится до +23, а ночью похолодает до +18.

В течение суток будет дуть восточный ветер, преходящий в северо-западный, со скоростью 5 – 10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по области можно ниже.