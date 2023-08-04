В Тюмени у ТЦ «Космос» автобус № 11 снес светофор

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Днем в пятницу, 4 августа 2023 года, в час пик пассажиры одного из автобусов оказались невольными участниками ДТП. В центре города общественный транспорт въехал в светофор. Перед этим автобус «ЛиАЗ» столкнулся с легковым автомобилем. На улице Республики встретились пассажирский автобус, следующий по маршруту № 11, и машина марки Nissan.

От мощного удара общественный транспорт развернуло в светофорный столб, рассказали журналисту «КП» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– Предварительно установлено, что причиной ДТП стало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части одним из водителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС, – сообщила начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

В аварии пострадал пассажир автобуса – 45-летний мужчина, у него диагностирована травма руки. Комментарий от пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области о состоянии пострадавшего в ДТП ожидается.

Другие версии случившегося пока не приводятся. Обстоятельства аварии будут уточняться.

Ранее мы писали о том, что в Тюмени Lexus протаранил легковой автомобиль и толпу пешеходов на Московском тракте. Травмы разной степени тяжести в результате ДТП получил один человек.