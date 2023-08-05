Ветеринар объяснила тюменцам, почему домашние кошки вдруг начинают требовать внимания

Кошки любят своих хозяев, если они добры к ним Фото: Вера Зенина

Наверняка каждый, кто имеет дома кошку, замечал, как она вдруг начинают активно требовать внимания к себе. Причину такого поведения животного объяснила ветеринар Марина Лапина.

– Прикосновение к человеку – это выражение доверия. Если питомец живет в комфортных условиях и не подвергается физическим наказаниям, то со временем он начинает ассоциировать своего хозяина с образом матери. В таком случае ваши прикосновения приносят питомцу удовольствие и чувство безопасности, – прокомментировала специалист.

Также она пояснила, что иногда котик может прийти поласкаться, потому что у него что-нибудь заболело, например животик, или он замерз. Но самая наиглавнейшая причина – кошка соскучилась (была одна в квартире, долго находилась в другой комнате), сообщает сайт «АиФ-Тюмень».

– Кошки очень ласковые животные, особенно постоянно живущие в квартирах. Ластиться к хозяину, лезть на колени и руки они могут, когда им скучно, холодно или они просто привыкли так с вами общаться, – добавила Марина.