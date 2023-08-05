Юные тюменцы могут подать документы для зачисления в 10 класс до конца августа

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До начала учебного года остался месяц, но у ребят, которые изменили свои планы и решили не поступать в техникумы и колледжи, еще есть возможность вернутся в школу и подать документы для зачисления в 10 класс.

– Прием документов продолжается до 31 августа, родители или законные представители должны написать заявление на имя директора школы, – рассказали в региональном департаменте образования и науки.

При поступлении в школу у подростка обязательно должен быть аттестат об основном общем образовании. Если ребенок выбирает профильный класс, то у него должны быть сданы соответствующие предметы.

Школы принимают ребят по месту жительства, исключение составляют лишь те, в которых предусмотрен конкурсный отбор. Если подросток желает учиться в образовательном учреждении не по месту жительства, то это возможно при наличии свободных мест, сообщает «Тюменская область сегодня».