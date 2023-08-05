ФК «Тюмень» впервые проведет официальный матч с другим чемпионом ФНЛ-2 - «Ленинградцем»

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На стадионе «Геолог» впервые в истории пройдет матч с участием двух чемпионов ФНЛ-2. Сегодня, 5 августа, на поле выйдут ФК «Тюмень» и ФК «Ленинградец».

Оба соперника, как уже упоминалось выше, являются чемпионами прошлого сезона ФНЛ-2. Тогда наши ребята взяли золото в четвертой группе, а молодой клуб из Ленинградской области - во второй.

Кроме того, в марте команды встречались в турецком Белеке, когда готовились к продолжению сезона после зимнего периода. В итоге товарищеский матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Ленинградца».

Отметим, что в сезоне первой лиги «Ленинградец» идет без поражений: из трех матчей была одна победа и две ничьих. Сейчас клуб занимает восьмое месте в турнирной таблице.

ФК «Тюмень» находится на пятой строке: клуб одержал две домашние победы над «Химками» и «Енисеем», но уступил на выезде «СКА-Хабаровск», сообщает «Вслух.ру».