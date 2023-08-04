Более 90% родителей оценивают детскую инфраструктуру ЖК при покупке квартиры

Фото: Владимир Кирчаков.

4 августа – День качания на качелях. Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» провели исследование влияния детской инфраструктуры при выборе жилого комплекса. В опросе участвовали более 1 000 респондентов с детьми, являющихся действующими или потенциальными клиентами девелопера. Оказалось, что для 90% опрошенных наличие детской инфраструктуры, ее насыщенность и функциональность играют большое значение при выборе жилого комплекса для покупки квартиры.

В топ-5 наиболее важных элементов инфраструктуры для детей дошкольного и младшего школьного возраста вошли: детская площадка с увлекательными и развивающими игровыми снарядами (30%), детский сад/школа в шаговой доступности составе ЖК (25%), парк для прогулок с колясками и маленькими детьми (17%), детская комната (как вариант, с аниматором) внутри ЖК (17%) и учреждения дополнительного образования (кружки, секции) в составе ЖК (11%).

Фото: ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

При этом самыми популярными аттракционами на детской площадке респонденты назвали игровые комплексы с фантазийными сюжетами – замки, космические корабли, джунгли и т.д. (45%), полосы препятствий/лабиринты/горки (20%) и качели (10%). А наиболее важными характеристиками детской площадки родители назвали обеспечение техники безопасности, развивающие функции игровых комплексов и экоматериалы.

В топ-5 наиболее важных элементов инфраструктуры для детей старшего школьного возраста вошли: школа в шаговой доступности в составе ЖК (40%), наличие активити-площадок, где подростки могут проводить досуг (30%), учреждения дополнительного образования (кружки, секции) в составе ЖК (12%), коворкинг, где подросток мог бы позаниматься онлайн с репетитором или подготовиться к экзаменам (10%) и компьютерный игровой клуб (8%).

Фото: ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

Среди наиболее важных элементов инфраструктуры, обеспечивающих комфорт и безопасность семей с детьми, респонденты назвали: систему «умный дом», обеспечивающую дополнительный контроль за детьми (33%), закрытый охраняемый двор без машин с видеонаблюдением (30%), безбарьерная среда для мам с колясками (21%) и расширенные места для хранения, колясочные (17%).

При этом среди функций системы «умный дом», которые родители считают наиболее полезными для обеспечения безопасности детей, были названы функция «ребенок дома» (оповещение родителей о том, когда ребенок вернулся домой из школы, с прогулки и т. д.), функция повышенной блокировки включения газовой плиты и электроприборов, а также функция видеонаблюдения за ребенком, играющим во дворе ЖК.

Фото: Владимир Кирчаков.

Справка

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. метров.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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