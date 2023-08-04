В текущем году отремонтируют 15 километров дорог на подъезде к Тюмени

Фото: Росавтодор.

По информации Росавтодора, будет отремонтирована трасса Р-254 «Иртыш» между Тюменью и Курганом с 40-го по 49-й километр до конца 2023 года. Будут установлены барьерные ограждения и шумовые полосы, сделана новая разметка. Плюс к этому на участке с 85-го по 91-й километр компания обновит слои износа, шумовые полосы, разметку. По федеральной автодороге Р-254 ежедневно проезжает до 5 тысяч машин, обеспечивая сообщение между Челябинской, Курганской и Тюменской областями.

По словам руководства Росавтодора, у агентства есть большие планы по развитию дорожной инфраструктуры Южного Урала. В частности, до 2024 года в нормативное состояние должно быть приведено 90 км трассы Курган – Тюмень. Ремонт и строительство дорог в регионе производится в том числе за счет средств госсистемы «Платон», которая обеспечивает дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, а также сбор фактической статистики и роста «прозрачности» рынка грузоперевозок. В 2022 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 39,7 млрд руб. Данные средства направлены на ремонт порядка 1 100 км автомобильных дорог в российских регионах.

Сегодня к системе «Платон» подключились уже более 799 тысяч российских и иностранных перевозчиков, которые зарегистрировали более 1,79 млн крупнотоннажных грузовиков. Уральский регион входит в пятерку территорий по количеству регистрации транспортных средств – на него приходится 179 тысячи большегрузов. В числе уральских лидеров по регистрации грузовиков – ХМАО-Югра (40 тыс. грузовиков), Свердловская (32 тыс.) и Челябинская (28 тыс.) области, а также Пермский край (17 тыс.) и Тюменская область (17 тыс.).

Юридически значимые данные «Платона», поступающие с 500 рамок и 122 специальных автомобилей контроля, бортовых устройств и маршрутных карт, позволяют анализировать целый ряд параметров. В частности, на основе этой информации рассчитывается интенсивность грузоперевозок по дням недели и определяются самые загруженные федеральные трассы, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей. Согласно рейтингу, формируемому на основе юридически значимых данных госсистемы «Платон», М-5 – самая загруженная дорога среди всех федеральных трасс. На «Урал» приходится почти 5% пробега 12-тонных грузовиков.

За семь лет работы системы «Платон» в России впервые появилась достоверная статистика об автомобильных грузоперевозках, что делает этот огромный рынок прозрачным. Главное следствие введения «Платона» – изменение рынка автомобильных грузовых перевозок из абсолютно нерегулируемого в 2005 году в более контролируемый и цивилизованный.

Год назад в целях поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды, на основании данных в СВП «Платон» был создан рейтинг «Надежный перевозчик России». Инициатором создания рейтинга выступил Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России. В этом году лауреаты были награждены во второй раз. Интересно, что одним из критериев попадания в рейтинг стало как раз минимальное количество штрафов у компании – чем их меньше, тем лучше позиция в рейтинге.

– «Платон» – это не только финансирование дорожного фонда, но еще и источник достоверных статистических данных о грузоперевозках. Так, уклонение от уплаты ряда участников рынка приведет к искажению объективной картины отрасли, когда часть компаний уйдет с «радаров» и не будет отражаться в официальной статистике. Мы как крупнейший перевозчик с парком из более 4 тысяч собственных грузовых автомобилей, выступаем за равные конкурентные условия, – отметил управляющий директор X5 Transport Кирилл Кузьменко.