В Тюмени с 10 августа на десять дней перекроют Заречный проезд

Схема движение маршрутов №39 и №77 временно изменится. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на десять дней перекроют Заречный проезд. Схема движения маршрутов № 39 и № 77 временно изменится, рассказали в городской администрации. Производственные работы пройдут на проезде с 10 по 20 августа 2023 года в районе дома № 33.

Автобусы № 39 и № 77 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту движения.

– Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках, – уточнили в МКУ «Тюменьгортранс».