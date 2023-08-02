Выдающимся тюменцам - почетные награды

Фото: Тюменская городская дума.

Тюмень отметила 437 лет со дня образования. В преддверии очередной годовщины по традиции состоялась торжественная церемония вручения почетных наград выдающимся землякам. Она прошла во Дворец культуры «Нефтяник».

В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук, депутаты Тюменской городской думы. С Днем города жителей в видеообращении поздравил и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Как отметил глава города Руслан Кухарук, Тюмень - это общий дом. Совместными усилиями профильных служб и неравнодушных горожан он строится, ремонтируется и благоустраивается.

В свою очередь, председатель городской думы Евгений Заболотный отметил, что тюменцы связаны одной территорией, жизнью, судьбой и мыслями.

- Мы дружно живем в нашем городе, представляя разные народы и национальности, в мире, согласии и с думой о нашей великой Родине. Так было и будет всегда. Тюменцы - это часть опорного края страны, - подчеркнул Евгений Заболотный.

Он добавил, что не случайно в преддверии Дня города проходит чествование выдающихся земляков. Так, решением городской думы в Год педагога и наставника званием «Почетный гражданин города Тюмени» награжден заслуженный учитель РФ, директор гимназии № 1 Михаил Колосов. Диплом, ленту, нагрудный знак и удостоверение ему вручили Руслан Кухарук и Евгений Заболотный. Он стал 56-м тюменцем, поощренным этим званием, которое присваивается с 1867 года.

Кроме того, нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью» за большой вклад в воспитание подрастающего поколения поощрены заведующая детским садом № 50 Екатерина Вешкурцева и председатель совета ветеранов педагогического труда при Тюменской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Нина Лохман.

Почетную грамоту главы города также вручили начальнику штаба добровольческого батальона «Барс-5» Олегу Ямпольскому, участнику специальной военной операции.

- Мы живем в удивительном и красивом городе, любим его и гордимся им. Мы благодарны всем тюменцам за ту поддержку, которую получаем там, на передовой, - поделился боец.

Он рассказал, что школьники присылают письма и рисунки со словами поддержки. Один из рисунков, автор которого второклассник Савелий, особенно запомнился Олегу. Он поблагодарил мальчика и вручил ему памятный подарок.

Торжественный вечер завершился концертными номерами от творческих коллективов города.