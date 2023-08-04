Житель Тобольска с ножовкой напал на консультанта в магазине на улице Республики в Тюмени

Фото: УМВД России.

Убегавшего с телефонами мужчину задержали полицейские.

По предварительной информации, 3 августа житель Тобольска вломился в магазин сотовый связи на улице Республики. Там он, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны. Девушка опасалась за свою жизнь, поэтому не стала оказывать сопротивление. На камерах видеонаблюдения видно, что мужчина с помощью холодного оружия завел девушку в подсобное помещение и силой заставил ее остаться на месте.

В совокупности злоумышленник вынес из магазина 30 мобильных телефонов и деньги. Преступник украл из салона связи более 300 тысяч рублей. Сотрудница магазина обратилась в полицию.

– На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и изъяли ряд улик. По составленной ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в одном из парков города. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель Тобольска, – рассказали в пресс-службе УМВД России.

Задержанного доставили в дежурную часть. Ножовку изъяли и приобщили к материалам дела. На злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Разбой».