В Тюменской области на 40% подорожали лекарства

В Тюменской области подорожали обезболивающие и витамины. Фото: Виктория Гаврик

О том, что за год в Тюменской области катастрофически подорожали популярные лекарственные препараты, заставляют думать актуальные данные Росстата, опубликованные ресурсом федерального Минфина «Ай мониторинг».

Так, по сообщению статистиков, на 42,96% – до 374 рублей за 100 таблеток – в регионе изменил цену Дротаверин, который является основным компонентом медицинского препарата «Но-шпа».

Как заявляет Росстат, на 43,64% – до 96 рублей за 10 штук – в Тюменской области с начала года подорожали поливитамины с макро- и микроэлементами. На 14% вырос в цене йод, а также аллохол.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени раскупили препараты для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции.