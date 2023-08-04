На федеральной трассе Курган – Тюмень погиб житель Ижевска

Под Тюменью иномарка насмерть сбила пешехода на трассе.

Смертельная авария произошла в четверг вечером на трассе Курган – Тюмень. В районе 10 часов на 163-м километре магистрали 44-летнего пешехода сбил южнокорейский автомобиль. Житель Ижевска шел по проезжей части, от полученных в ДТП травм мужчина скончался на месте.

– Автомобилем Hyundai сбит 44-летний пешеход, житель Ижевска. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части, от полученных в ДТП травм скончался на месте происшествия. По имеющейся информации, в Тюменский район он приехал для трудоустройства, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: pozarochka / T.me.

Оперативники установили, что сбивший пешехода водитель возвращался домой с женой из Тюмени в Курган. Обстоятельства аварии выясняются.