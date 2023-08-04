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НовостиПроисшествия4 августа 2023 4:24

На федеральной трассе Курган – Тюмень погиб житель Ижевска

Под Тюменью иномарка насмерть сбила пешехода
Серафима Краснова
Под Тюменью иномарка насмерть сбила пешехода на трассе.

Под Тюменью иномарка насмерть сбила пешехода на трассе.

Смертельная авария произошла в четверг вечером на трассе Курган – Тюмень. В районе 10 часов на 163-м километре магистрали 44-летнего пешехода сбил южнокорейский автомобиль. Житель Ижевска шел по проезжей части, от полученных в ДТП травм мужчина скончался на месте.

– Автомобилем Hyundai сбит 44-летний пешеход, житель Ижевска. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части, от полученных в ДТП травм скончался на месте происшествия. По имеющейся информации, в Тюменский район он приехал для трудоустройства, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: pozarochka / T.me.

Фото: pozarochka / T.me.

Оперативники установили, что сбивший пешехода водитель возвращался домой с женой из Тюмени в Курган. Обстоятельства аварии выясняются.