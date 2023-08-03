Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 14:12

Летом тюменцы тратят больше свободного времени на фильмы и сериалы

В июне и июле жители региона были у экранов на 20% чаще, чем весной и зимой.
Источник:kp.ru
Фото: архив онлайн-кинотеатра KION.

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION.

Казалось бы, нет более подходящего времени для просмотра сериалов и кино, чем зимой. Но не для тюменцев: в период отпусков жители нашего региона смотрели фильмы на 20% чаще, чем минувшими зимой и весной. Интересной статистикой поделились аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС.

Как рассказали эксперты, особой популярностью пользуются многосерийные проекты, просмотр которых за июнь и июль значительно увеличился не только на ТВ, но и с мобильных телефонов.

Самыми популярными кино и сериалами у тюменцев стали «Тест на беременность» (Россия), «Обоюдное согласие» (Россия), «Желтый глаз тигра» (Россия), «Джон Уик 4» (США) и «Далекие странники» (Китай).

Самой востребованной среди наших зрителей актрисой признана Светлана Иванова, фильмы с ее участием смотрели чаше всего.