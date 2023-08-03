Летом тюменцы тратят больше свободного времени на фильмы и сериалы

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION.

Казалось бы, нет более подходящего времени для просмотра сериалов и кино, чем зимой. Но не для тюменцев: в период отпусков жители нашего региона смотрели фильмы на 20% чаще, чем минувшими зимой и весной. Интересной статистикой поделились аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС.

Как рассказали эксперты, особой популярностью пользуются многосерийные проекты, просмотр которых за июнь и июль значительно увеличился не только на ТВ, но и с мобильных телефонов.

Самыми популярными кино и сериалами у тюменцев стали «Тест на беременность» (Россия), «Обоюдное согласие» (Россия), «Желтый глаз тигра» (Россия), «Джон Уик 4» (США) и «Далекие странники» (Китай).

Самой востребованной среди наших зрителей актрисой признана Светлана Иванова, фильмы с ее участием смотрели чаше всего.