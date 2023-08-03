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НовостиОбщество3 августа 2023 13:05

В Тюменской области прокуратура заступилась за собственницу сгоревшего дома

7 мая дом тюменки был полностью уничтожен огнем в деревне Речкина
Серафима Краснова
Фото: прокуратура Тюменской области.

Фото: прокуратура Тюменской области.

Прокурор помог тюменке добиться компенсации за сгоревший дом. Женщина обратилась в прокуратуру о необоснованном отказе в предоставлении единовременной выплаты в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера. 7 мая дом тюменки был полностью уничтожен огнем в деревне Речкина.

– По причине отсутствия документов, подтверждающих право собственности, орган местного самоуправления отказал женщине в получении компенсационной выплаты, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Силовики обратились в суд с исковым заявлением о признании за ней права собственности на жилой дом и строения, а также права на единовременную денежную выплату в размере 1,3 миллиона рублей.

В итоге суд удовлетворил требование сотрудника ведомства. Тюменке в скором времени выплатят денежные средства.