В Тюменской области после выходных мощно похолодает

Фото: Главное управления МЧС России по Тюменской области.

Жара в Тюменской области на следующей неделе поутихнет. Со вторника, 8 августа 2023 года, в регионе начнет холодать. Если 8 августа температура будет +19 градусов Цельсия, то уже 9 августа снизится до +15.

В пятницу, 11 августа 2023 года, в регионе мощно похолодает до +13 градусов Цельсия на юге. Ночью 12 августа столбик термометра опустится местами до +10 градусов, в том числе и в Тюмени.

Учитывая, что в настоящее время в Тюменской области наблюдается в среднем +28…+30 градусов, то в ближайшие дни похолодает как минимум втрое, что довольно мощно для лета.

Отметим, в пятницу, 4 августа, в Тюменской области ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер северный 5-10 м/с, температура +12...+17,днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы при грозе до 14 м/с, температура +22...+27.