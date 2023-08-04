Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2023 0:45

В Тюменской области после выходных мощно похолодает

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 4 августа 2023 года
Серафима Краснова
Фото: Главное управления МЧС России по Тюменской области.

Фото: Главное управления МЧС России по Тюменской области.

Жара в Тюменской области на следующей неделе поутихнет. Со вторника, 8 августа 2023 года, в регионе начнет холодать. Если 8 августа температура будет +19 градусов Цельсия, то уже 9 августа снизится до +15.

В пятницу, 11 августа 2023 года, в регионе мощно похолодает до +13 градусов Цельсия на юге. Ночью 12 августа столбик термометра опустится местами до +10 градусов, в том числе и в Тюмени.

Учитывая, что в настоящее время в Тюменской области наблюдается в среднем +28…+30 градусов, то в ближайшие дни похолодает как минимум втрое, что довольно мощно для лета.

Отметим, в пятницу, 4 августа, в Тюменской области ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер северный 5-10 м/с, температура +12...+17,днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы при грозе до 14 м/с, температура +22...+27.