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НовостиЗвезды3 августа 2023 12:43

Для тюменцев 20 августа бесплатно выступит российская певица Пелагея

Концерт пройдет на площади 400-летия Тюменской области
Серафима Краснова
Фото: ПЕЛАГЕЯ группа.

Фото: ПЕЛАГЕЯ группа.

В Тюмени даст бесплатный концерт певица Пелагея. Она выступит на площади 400-летия Тюменской области. Исполнительница приедет в областную столицу, чтобы дать концерт в честь дня рождения региона. Музыкальное шоу состоится 20 августа.

«20.08.23, Тюмень. Мероприятие: День Тюменской области. Место: площадь 400-летия города Тюмени. Мероприятие открытое на площади, вход свободный», – говорится на официальном сайте певицы.

Напомним, что для тюменцев 14 августа бесплатно выступит группа Иванушки International. Концерт поп-группы в Тюмени состоится в день рождения региона.