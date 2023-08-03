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НовостиПроисшествия3 августа 2023 12:33

В Тюменской области мужчина убил брата ударом ножа в ногу

Тюменец подозревается в убийстве брата
Серафима Краснова
От полученного телесного повреждения потерпевший скончался.

От полученного телесного повреждения потерпевший скончался.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области мужчина убил брата ударом ножа в ногу. Трагедия произошла 12 мая. 57-летний обвиняемый выпивал алкоголь в доме в селе Чекчино Ярковского района. Между родственниками произошла ссора, которая переросла в конфликт, а после и в драку.

Мужчина схватил со стола нож и нанес брату удар в ногу. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался.

- Ярковский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Галияскару Губайдуллину, обвиняемому в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), - рассказали в пресс-службе судов.

Напомним, в Тюмени будут судить мужчину, который на глазах детей убил тещу и сожителя бывшей супруги.