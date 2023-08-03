В Тюмени волонтеры объявили поиски статного пенсионера, пропавшего две недели назад из дома

Фото: поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень».

Две недели назад волонтеры объявили поиски пенсионера из Тюмени. В официальном сообществе регионального подразделения поискового отряда «Белая сова» в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 3 августа 2023 года, появилась ориентировка на поиски 70-летнего жителя областной столицы Владимира Франка.

Указано, что пенсионер вышел из дома 15 июля в Тюмени, после чего связь с ним оборвалась.

Среди основных примет пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложение, седые волосы и глаза серого цвета. Указано, что в момент выхода из дома в неизвестном направлении на мужчине были надеты черная футболка, темно-синее трико и темные кроссовки.