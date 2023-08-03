В Тюмени до конца 2023 года построят пять новых улиц

Фото: пресс-служба ГУС Тюменской области.

В Тюмени строят пять новых улиц в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году работы стартуют на пяти объектах. Завершается строительство улицы Кармацкого, они начались в предыдущем году, а также начаты работы на ул. Е.Войнова, Братьев и Бондаревых, а также на улицах жилого микрорайона «Алебашево».

- На ул. Войнова и ул. Братьев Бондаревых завершены работы по устройству дождевой канализации. Идёт обустройство смотровых колодцев и дождеприёмных решёток. Выполнен комплекс работ по устройству земляного полотна и песчаного основания. Ведутся подготовительные работы по устройству щебёночного основания, - рассказал главный инженер ДРСУ-1 Игорь Тыщенко.

Работы на пяти объектах планируется завершить к ноябрю 2023 года. Чтобы успеть в срок, строители работают в две смены.