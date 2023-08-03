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НовостиПроисшествия3 августа 2023 11:59

Каменщик в Тюменской области получил черепно-мозговую травму на стройке

На тюменской стройке каменщик разбил голову своему коллеге, сбросив из окна газоблок
Серафима Краснова
На тюменской стройке каменщик разбил голову своему коллеге, сбросив из окна газоблок.

На тюменской стройке каменщик разбил голову своему коллеге, сбросив из окна газоблок.

Фото: Татьяна Коркина

На тюменской стройке каменщик разбил голову своему коллеге, сбросив из окна газоблок. 18 июля в районе 10 часов утра произошла трагедия с каменщиком у индивидуального предпринимателя Гаврилкина Н. М. в Тюменском районе. На строительном объекте по возведению жилых домов каменщик принес раствор и пошел в помещение прорабской за инструментом.

– Сократив путь, вышел в опасную зону. В это время проводились работы в лифтовом холле 10-го этажа, где каменщик из-за высокой запыленности открыл окно для проветривания помещения. При открывании окна на подоконнике находился фрагмент блока (поревит), который рабочий сбросил в окно, где в данный момент проходил каменщик. В результате несчастного случая пострадавший получил черепно-мозговую травму, – рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Тюменской области.

Специалисты выяснили, что в несчастном случае виновата неудовлетворительная организация производства работ. В частности, отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Государственной инспекцией труда в Тюменской области решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.