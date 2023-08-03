Каменщик в Тюменской области получил черепно-мозговую травму на стройке

На тюменской стройке каменщик разбил голову своему коллеге, сбросив из окна газоблок. Фото: Татьяна Коркина

На тюменской стройке каменщик разбил голову своему коллеге, сбросив из окна газоблок. 18 июля в районе 10 часов утра произошла трагедия с каменщиком у индивидуального предпринимателя Гаврилкина Н. М. в Тюменском районе. На строительном объекте по возведению жилых домов каменщик принес раствор и пошел в помещение прорабской за инструментом.

– Сократив путь, вышел в опасную зону. В это время проводились работы в лифтовом холле 10-го этажа, где каменщик из-за высокой запыленности открыл окно для проветривания помещения. При открывании окна на подоконнике находился фрагмент блока (поревит), который рабочий сбросил в окно, где в данный момент проходил каменщик. В результате несчастного случая пострадавший получил черепно-мозговую травму, – рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Тюменской области.

Специалисты выяснили, что в несчастном случае виновата неудовлетворительная организация производства работ. В частности, отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Государственной инспекцией труда в Тюменской области решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.