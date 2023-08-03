Жители Тюмени сообщают, что по городу разгуливает педофил и пристает к детям

На место выезжали сотрудники полиции. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени бью тревогу из-за педофила, который разгуливает по городу в районе Воровского. Призыв о помощи появился в социальных сетях.

«Внимание! По улицам Тюмени разгуливает педофил. Вчера мужчина лез целоваться к детям моей знакомой. Помогите распространить информацию. В полиции приняли заявление, но ничего не делают», – пишет пользователь в соцсетях.

По словам мамы одного из детей, к несовершеннолетним приставал мужчина у подъезда многоквартирного дома. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России Тюменской области. На место выезжали сотрудники полиции. Мужчина доставлен в отделение.

– Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних он не совершал. Проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему, – пояснили в ведомстве.

Мать ребенка отмечает, что дети помогли пьяному мужчине открыть дверь, а он начал к ним приставать.