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НовостиОбщество3 августа 2023 10:19

В Тюмени продают ТЦ «Боливар» на ул. Газовиков на 30 млн рублей дешевле, чем год назад

ТЦ уже пытались выставить на продажу
Серафима Краснова
ТЦ уже пытались выставить на продажу.

ТЦ уже пытались выставить на продажу.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени продают торговый центр, расположенный в заречных микрорайонах. Стоимость ТЦ составляет 80 миллионов рублей. Торговый центр «Боливар» находится на улице Газовиков, площадь двухэтажного здания – 1072 квадратных метра.

«Все помещения сданы, два арендатора – федеральные сети, имеется пекарня, которая создает трафик. С реальным покупателем возможен торг», – сообщает собственник здания.

ТЦ уже пытались выставить на продажу. Однако за это время он подешевел на 30 миллионов рублей. У здания есть отдельная входная группа. Рядом располагается парковка. Также известно, что все помещения сданы. Арендаторы – магазины федеральных сетей. Есть пекарня.