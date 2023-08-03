В Тюмени продают ТЦ «Боливар» на ул. Газовиков на 30 млн рублей дешевле, чем год назад

ТЦ уже пытались выставить на продажу. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени продают торговый центр, расположенный в заречных микрорайонах. Стоимость ТЦ составляет 80 миллионов рублей. Торговый центр «Боливар» находится на улице Газовиков, площадь двухэтажного здания – 1072 квадратных метра.

«Все помещения сданы, два арендатора – федеральные сети, имеется пекарня, которая создает трафик. С реальным покупателем возможен торг», – сообщает собственник здания.

ТЦ уже пытались выставить на продажу. Однако за это время он подешевел на 30 миллионов рублей. У здания есть отдельная входная группа. Рядом располагается парковка. Также известно, что все помещения сданы. Арендаторы – магазины федеральных сетей. Есть пекарня.