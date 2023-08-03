Вода в озере Круглом и пруду Утином в Тюмени признана опасной для людей в 2023 году. Фото: Виктория Гаврик

В пробах воды из озера Круглого и пруда Утиного в Тюмени обнаружили высокое содержание загрязнителей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Согласно данным на 3 августа, учеными исследовано 443 пробы воды поверхностных водоемов.

– Выявлялось несоответствие гигиеническим нормативам следующих водных объектов: озеро Круглое, пруд Утиный – по показателю ХПК, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в списке загрязненных водоемов оказались озеро Цимлянское и пруд Плехановский, а также озеро Липовое и пруд Войновский. В последнем выявили кишечную палочку.

Ранее мы рассказывали, в каких водоемах можно свободно купаться. Список озер и прудов можно прочитать по ссылке.