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НовостиОбщество3 августа 2023 9:11

Вода в озере Круглом и пруду Утином в Тюмени признана опасной для людей в 2023 году

В тюменских озерах и прудах нашли опасные для людей микробы и кишечную палочку
Серафима Краснова
Вода в озере Круглом и пруду Утином в Тюмени признана опасной для людей в 2023 году.

Вода в озере Круглом и пруду Утином в Тюмени признана опасной для людей в 2023 году.

Фото: Виктория Гаврик

В пробах воды из озера Круглого и пруда Утиного в Тюмени обнаружили высокое содержание загрязнителей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Согласно данным на 3 августа, учеными исследовано 443 пробы воды поверхностных водоемов.

– Выявлялось несоответствие гигиеническим нормативам следующих водных объектов: озеро Круглое, пруд Утиный – по показателю ХПК, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в списке загрязненных водоемов оказались озеро Цимлянское и пруд Плехановский, а также озеро Липовое и пруд Войновский. В последнем выявили кишечную палочку.

Ранее мы рассказывали, в каких водоемах можно свободно купаться. Список озер и прудов можно прочитать по ссылке.