В Тюмени хирург Андрей Стасюк вернул пациенту из Ставропольского края возможность ходить

Тюменские хирурги спасли иногороднего пациента от инвалидности. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени хирурги вернули пациенту из Ставропольского края возможность ходить. 57-летнего мужчину доставили в областную больницу № 1. Пациент долгое время жил с болями в колене. Еще немного, и мужчина мог на всю жизнь остаться инвалидом.

Родные посоветовали ему обратиться в Тюмени к доктору Стасюку. В областной клинической больнице № 1 после обследования мужчине поставили диагноз – деформирующий артроз тазобедренного сустава 4-й стадии. Операцию провел Андрей Стасюк.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области.

– Хирургическое вмешательство включало замену поврежденной части сустава и восстановление нужного функционирования. Операция длилась около часа. Она была сложной и требовала особого подхода, ведь сустав практически рассыпался у меня в руках. Установленный протез будет качественно выполнять свои функции на протяжении 15 – 30 лет, в зависимости от образа жизни пациента, – объяснил врач – травматолог-ортопед ОКБ № 1.

После операции пациент сможет жить без боли и вернуться к нормальному передвижению. Однако мужчина должен придерживаться рекомендаций врача.