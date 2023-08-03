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НовостиЗдоровье3 августа 2023 8:54

В Тюмени хирург Андрей Стасюк вернул пациенту из Ставропольского края возможность ходить

Тюменские хирурги спасли иногороднего пациента от инвалидности
Серафима Краснова
Тюменские хирурги спасли иногороднего пациента от инвалидности.

Тюменские хирурги спасли иногороднего пациента от инвалидности.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени хирурги вернули пациенту из Ставропольского края возможность ходить. 57-летнего мужчину доставили в областную больницу № 1. Пациент долгое время жил с болями в колене. Еще немного, и мужчина мог на всю жизнь остаться инвалидом.

Родные посоветовали ему обратиться в Тюмени к доктору Стасюку. В областной клинической больнице № 1 после обследования мужчине поставили диагноз – деформирующий артроз тазобедренного сустава 4-й стадии. Операцию провел Андрей Стасюк.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области.

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области.

– Хирургическое вмешательство включало замену поврежденной части сустава и восстановление нужного функционирования. Операция длилась около часа. Она была сложной и требовала особого подхода, ведь сустав практически рассыпался у меня в руках. Установленный протез будет качественно выполнять свои функции на протяжении 15 – 30 лет, в зависимости от образа жизни пациента, – объяснил врач – травматолог-ортопед ОКБ № 1.

После операции пациент сможет жить без боли и вернуться к нормальному передвижению. Однако мужчина должен придерживаться рекомендаций врача.