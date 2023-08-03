В Тюмени к концу 2023 года запустят новую транспортную развязку в районе Комарово

Фото: Главное управление строительства Тюменской области.

В 2023 году в Тюмени запустят новую транспортную развязку в районе Комарово. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления строительства региона. Движение по развязке на Червишевском тракте в Тюмени обещают запустить к концу текущего года.

«Скелет моста поставили, и тишина. Уже травой всё заросло. Лето кончается, и никто ничего не делает. Озвучьте, пожалуйста, даты готовности», – рассказала местная жительница Жанна Аминова в социальной сети «ВКонтакте».

В ответ ей сообщили, что сейчас на площадке строительства развязки ведутся работы по переустройству сетей связи и возведению надземного пешеходного перехода. Кроме того, готовится вынос крупной линии электропередачи. В ГУС Тюменской области уточнили, что сроки запуска движения на развязке – до конца 2023 года.

Стоит напомнить, что строительство развязки на Червишевском тракте идет в рамках проекта комплексной застройки юго-западной части города. На строительство объекта потратят более 2 миллиардов рублей из бюджетного кредита.