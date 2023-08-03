Купил квартиру и получил кешбэк: теперь коммуналку два года можно не платить

Фото: Артем Сонсин.

Кешбэк уже давно стал популярным способом сказать спасибо клиенту за выбор бренда или компании. Приятно, когда часть потраченных денег возвращается рублями или баллами. Оказывается, застройщики тоже в теме. Купить квартиру и получить кэшбек – вот это солидный бонус для новоселов.

До 150 000 баллами вернет федеральный застройщик «Страна Девелопмент» своим клиентам, которые купят квартиру до 30 ноября 2023 года. Главное условие – 100% оплата на эскроу-счет застройщика. То есть должна быть оформлена ипотека или покупка за наличные.

Фото: ООО «СЗ «Страна-Эталон».

Баллы будут начислены собственнику через личный кабинет в приложении «Моя страна», доступ к которому будущий новосел получает после оформления договора долевого участия. Кешбэк-баллы можно будет потратить на оплату коммунальных услуг в течение двух лет с момента ввода дома в эксплуатацию. 1 балл = 1 рубль. Если у резидента уже есть квартира в «Стране», то баллы можно использовать на оплату коммуналки любой квартиры.

Фото: Артем Сонсин.

Количество квартир, попавших под акцию, ограничено. На сайте strana.com есть фильтр «кешбэк баллами». В предложенных вариантах самые разные планировки – от студий до просторных семейных лотов – в жилых комплексах «Звездный», «Юнион», «Домашний», «Авторский» и «Сердце Сибири».

Все подробности и условия можно узнать в офисах продаж или в кол-центре компании по телефону +7 (345) 239-48-97.

Согласитесь, хорошая поддержка для семейного бюджета, а сэкономленные деньги можно потратить на приятные покупки в новую квартиру или для близких.

Фото: Артем Сонсин.

Справка

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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ООО «СЗ «Страна-Эталон»

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