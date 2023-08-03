В тюменской Зареке загорелась шашлычная

Видео: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В четверг, 3 августа, в Тюмени загорелась популярная среди горожан шашлычная, расположенная на улице 2-я Луговая. Видеозаписи с полыхающей крышей заведения появились в социальных сетях.

На момент прибытия пожарных горела кровля одного из помещений кафе. Никто из людей не пострадал ввиду отсутствия посетителей, рассказали очевидцы пожара. Предварительно известно, что огонь вспыхнул ранним утром, в районе 7 часов утра. В МЧС России Тюменской области на звонки журналиста «КП» не отвечают.

В социальных сетях под постом о пожаре разгорелись жаркие споры о том, когда восстановят столь любимое многими заведение. Некоторые взгрустнули о потере кафе. Часть комментаторов предположила, что с заведением расправились конкуренты.

«Так в Тюмени расправляются с конкурентами 100%», – заявляет пользователь в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Тюменцы пожелали шашлычному заведению скорейшего восстановления. Согласно данным интернет-карты, кафе временно закрыто, оно откроется через час. Комментарий от МЧС ожидается.

Также жители под постом вспомнили, как всего две недели назад на Цветном бульваре в Тюмени загорелся ресторан-гриль. Дым был заметен в районе городского сада. Загорелись мусорные баки, после чего огонь перешел на стену. На место приезжали сотрудники МЧС.