Десантники 2 августа отпраздновали День ВДВ в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Десантники отпраздновали День ВДВ в Тюмени в среду, 2 августа 2023 года. Бывшие военные собрались в сквере, чтобы встретиться с сослуживцами и почтить память погибших коллег. В парке на Широтной рано утром встретились десантники в изумрудно-голубых беретах. Отовсюду звучали музыка и поздравления. Жители украсили авто флагами. Кто-то отслужил совсем недавно, а кто-то – еще несколько десятков лет назад, но все равно 2 августа приходит возложить цветы у памятника, встретиться с товарищами и сослуживцами, вспомнить былые годы. Показываем, как проходил день ВДВ в Тюмени.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

– История этого рода войск наполнена примерами героизма воинов, их верности чести и долгу, преданности Родине. «Крылатая гвардия» демонстрирует отменную выучку и профессионализм, героически сражается в зоне специальной военной операции. Слава доблестным воинам России! Слава ВДВ, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Представители ветеранского сообщества, органов власти, депутатского корпуса, военнослужащие и их семьи приняли участие в церемонии возложения цветов и гирлянд к Вечному огню на Исторической площади. Все громко здоровались и смеялись, а также обнимались и радушно общались. Многие из десантников, которые пришли в сквер, взяли с собой жен и детей.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, что среди десятков десантников в сквере большинству нет и 40. Пожилых мужчин значительно меньше. Хотя что те, что другие в большинстве своем пришли с семьями. Кто-то и вовсе с маленьким грудничком. Женщины и дети тоже надели сегодня бело-голубые тельняшки.