В Тюмени полицейские поймали банду сбытчиков сильнодействующих препаратов. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени полицейские задержали молодых парней с рюкзаками, в которых было упаковано 600 таблеток сильнодействующих препаратов. В дневное время во дворе дома на улице Пермякова сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего молодого человека. В его рюкзаке находились пакеты с запрещенными веществами.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

На допросе парень признался, что с мая он с друзьями занимается распространением сильнодействующих препаратов, которые они покупают в интернете.

– В этот день его товарищи должны были принести упаковочный материал, чтобы разложить запрещенные вещества на меньшие объемы и реализовать их посредствам закладок. По местам жительства оперативники задержали двух 19-летних подельников тюменца, которые признались в содеянном и подтвердили его слова, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Экспертиза показала, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество прегабалин. На парней завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».