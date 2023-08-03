На выходных в Тюмени ожидается контрастная погода

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ждет тюменцев на выходных. По данным метеорологов, в субботу, 5 августа 2023 года, в Тюмени прогнозируются погодные контрасты.

Так, на фоне жары до +29 градусов днем местами по городу и области ожидаются дождь с грозой. Ночью синоптики прогнозируют отсутствие осадков и туман, который может повлиять на работу тюменского аэропорта.

Отметим, что в четверг, 3 августа 2023 года, в Тюменской области будет облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах туман, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, температура +12...+17, днем кратковременные дожди, грозы, местами возможен град, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура +23...+28.