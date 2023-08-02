Тюменский скрипач Тимофей Ткаченко представит Россию на фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC в Сербии

Фото: Стоян Васев.

В России завершился отборочный этап фестиваля русской классической музыки Kustendorf CLASSIC. Он состоится с 1 по 4 сентября в Сербии. Страну представят 15 молодых музыкантов из регионов, многие из них будут впервые выступать на международной сцене.

В число финалистов вошел скрипач из Тюмени Тимофей Ткаченко. Студент колледжа искусств при ТГИК уже участвовал в областных и всероссийских конкурсах, а весной 2023 года стал лауреатом I степени всероссийского конкурса инструментального исполнительства Ars Longa в Уфе.

Напомним, что фестиваль классической музыки Kustendorf CLASSIC учрежден известным сербским режиссером Эмиром Кустурицей и с 2013 года проходит при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Жюри российского отборочного этапа возглавил популярный пианист и народный артист РФ Юрий Розум.

- Kustendorf CLASSIC объединяет опытных артистов и молодых музыкантов из крупных и, что важно, небольших и отдалённых населённых пунктов. В регионах встречаются потрясающие молодые таланты. Я это знаю не понаслышке: вместе с программой социальных инвестиций «Родные города» мы уже более пяти лет проводим мастер-классы, творческие лаборатории и концерты в рамках нашего совместного проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Работаем в разных, даже самых отдалённых уголках России. И сейчас у ребят из регионов открывается потрясающая возможность проявить себя на международном уровне, поучаствовать в фестивале Kustendorf CLASSIC. Это хорошие условия для развития и вдохновения молодых талантов, возможность обменяться опытом с сербскими коллегами, прикоснуться к искусству за пределами своих городов и страны. Музыка по-настоящему сближает людей. А системная поддержка одарённых музыкантов помогает культурному развитию самих участников и регионов, которые они представляют, - отметил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Розум.

Фестиваль состоится в этнографической деревне Дрвенград. Программа мероприятия включает мастер-классы и концерты с участием звезд мировой классической музыки. Тройка победителей конкурса получит главные награды – золотую, серебряную или бронзовую матрешку.