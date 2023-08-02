На асфальте в Тюмени обнаружили яму-ловушку

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени на проезжей части улицы Дружбы, что недалеко от рынка «Северный», провалился асфальт. Фотографии с провалом дорожного покрытия опубликовали пользователи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

- Водители, будьте внимательны! Ну и, конечно, велосипедисты и самокатчики, смотрите в оба, – предупреждает местный житель Альберт Моторин в паблике.

Ранее мы писали о том, как пенсионерка в результате ДТП улетела в яму от капитального ремонта теплосетей.