Тюменским зенитчикам в зону спецоперации доставили антидроновое ружье

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменским зенитчикам доставили антидроновое ружье в зону проведения спецоперации. Их зенитно-ракетная батарея принимает активное участие в боевых действиях, рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.

Новое оборудование позволит подавлять беспилотники и квадрокоптеры противника.

– Спасибо вам от всего личного состава. Будем выполнять все поставленные задачи на оценку «5». Будем работать, – поблагодарил губернатора командир подразделения с позывным «Зенит».

Александр Моор заявил, что лично контролирует оснащение дополнительным оборудованием подразделения, в которых служат тюменцы.