Тюменским зенитчикам в зону спецоперации доставили антидроновое ружье

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.
Тюменским зенитчикам доставили антидроновое ружье в зону проведения спецоперации. Их зенитно-ракетная батарея принимает активное участие в боевых действиях, рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.
Новое оборудование позволит подавлять беспилотники и квадрокоптеры противника.
– Спасибо вам от всего личного состава. Будем выполнять все поставленные задачи на оценку «5». Будем работать, – поблагодарил губернатора командир подразделения с позывным «Зенит».
Александр Моор заявил, что лично контролирует оснащение дополнительным оборудованием подразделения, в которых служат тюменцы.