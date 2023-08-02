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НовостиОбщество2 августа 2023 12:37

В Тюмени из-за велогонки 5 августа 2023 года изменится схема автобусных маршрутов № 41 и № 84

Велогонка пройдет на автомобильной дороге на Лесопарковой
Серафима Краснова
Велогонка пройдет по автомобильной дороге на Лесопарковой.

Велогонка пройдет по автомобильной дороге на Лесопарковой.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени из-за велогонки 5 августа изменится схема автобусных маршрутов № 41 и № 84. С 8 до 15 часов в городе пройдет спортивное мероприятие – XXXVI велогонка критериум на приз заслуженного мастера спорта Сергея Усламина. Велогонка состоится на автомобильной дороге улицы Лесопарковой, от дома № 15 до перекрестка с Домостроителей.

– Маршруты № 41 и № 84 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда, – рассказали в городской администрации.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.