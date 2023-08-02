Почему подорожали страховые полисы КАСКО в Тюменской области: названы ключевые причины

Эксперт пояснил, почему выросла стоимость полисов страхования в Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

С начала года КАСКО в Тюменской области подорожал в среднем на 5%-14%. Существенный рост цен на страхование отразился на европейских и японских машинах. Директор НКО «Ассоциация профессиональных страховых агентов» Илья Новиков назвал причины роста цен на страхование и как автовладельцам можно сэкономить, пишет «ФедералПресс».

- Абсолютное подорожание КАСКО вызвано тем, что существенно дорожают сами автомобили. Если еще в прошлом году можно было купить автомобили, ввезенные из дружественных стран, за 1,5–2 миллиона рублей, то сейчас те же авто стоят 2–2,5 миллиона рублей. Рост цен произошел на 15–20 %. Страхование КАСКО, как известно, считается в процентах от стоимости автомобиля, поэтому одновременно с ростом стоимости автомобилей подорожало и КАСКО. И тоже в абсолютных величинах – на те же 15–20 %, - объяснил эксперт.

Кроме автомобилей в регионе подорожали и запчасти. В связи с этим страховые компании вынуждены были поднять еще и в процентном отношении тарифы на КАСКО.

- Мы видим подорожание в отдельных страховых компаниях. Но в некоторых компаниях еще не успели поднять тарифы. Поэтому нужно искать интересные варианты. Крупные страховые брокеры, которые работают со всеми компаниями города, что называется в одном окне, могут одновременно показать, сколько стоит страхование автомобиля, и выбрать наилучший вариант. На данный момент на автомобиль стоимостью 2,5 млн рублей еще подобрать страховку по цене от 60 000 рублей, если это новый годовалый или двухгодовалый автомобиль, - подчеркнул Илья Новиков.

Специалист для экономии рекомендует автовладельцам выбирать франшизу. Это не восполняемое страховой компанией происшествие.