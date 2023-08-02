Губернатор Тюменской области Александр Моор договорился о сотрудничестве с Китаем

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменскую область посетил генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь. Он обсудил с губернатором региона возможные пути сотрудничества. За последние годы товарооборот между Тюменью и Китаем существенно возрос. Более 100 китайских студентов учатся в тюменских вузах и проходят практику.

– Считаю, что партнерские отношения можно и нужно развивать. Тем более у нас есть площадки для обсуждения – ждем гостей из Китая на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 и Тюменском экспортном форуме. Господин генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени. Идея отличная, – пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Добавим, наш регион в ближайшие годы будет развивать побратимские отношения между областной столицей и городом Дацин.