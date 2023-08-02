В Тюмени с чиновника Росимущества взыскали 18 млн рублей и отправили в колонию на 3,5 года за махинации с землей

Подсудимый незаконно купил право собственности на земельный участок. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками и получении взятки. Следователями было установлено, что подсудимый вместе с соучастниками разработал преступный план, направленный на незаконное обогащение.

По данным ведомства, с 2020-го по 2021 год, являясь должностным лицом, подсудимый занял пост руководителя отдела управления земельным фондом, незаконно купил право собственности на земельный участок, причинив ущерб бюджету РФ на сумму свыше 17 миллионов рублей. Кроме того, он хотел приобрести еще три земельных участка общей стоимостью 86 миллионов рублей.

– Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку преступная деятельность была пресечена должностными лицами МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, – заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Суд отправил должностное лицо на 3,5 года в исправительную колонию общего режима. Также подсудимый должен выплатить причиненный ущерб в пользу МТУ Росимущества Тюменской области.