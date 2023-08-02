Сотрудники МЧС с помощью громкоговорителей нашли заблудившихся в тюменском лесу женщин

Тюменки отправились в лес за грибами и ягодами, но потерялись. Фото: Виктория Гаврик

В среду, 2 августа, в двенадцатом часу дня в ЕДДС Нижнетавдинского района поступило сообщение о необходимости поиска потерявшихся в лесу людей. В районе деревни Штакульская в лесу потерялись две женщины. На место выезжали спасатели.

– Для более эффективной работы по поиску заблудившихся на технике включили сигнально-громкоговорящее устройство – как раз благодаря громкому звуку женщины смогли выйти из лесных дебрей навстречу своим спасителям, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России Тюменской области.

Выяснилось, что женщины отправились в лес за ягодами и грибами, но потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно выйти из дебрей. Спасатели рекомендуют жителям перед выходом в лес внимательно изучить прогноз погоды на предстоящие сутки.

– Не отправляйтесь в лес в одиночку и не отпускайте туда без сопровождения пожилых людей и детей, – советуют в ведомстве.