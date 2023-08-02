Маргарита Захарова из Тюмени заняла второе место в федеральном конкурсе вокалистов SUPER-HIT

Фото: Юлия Захарова.

Завершился девятый сезон вокального конкурса SUPER-HIT, который прошел в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М» от МТС. В число лучших участников конкурса вошла 18-летняя солистка тюменской группы «ДаНет»» Маргарита Захарова.

Напомним, онлайн-конкурс предназначен для юных вокалистов от 11 до 18 лет, он проходил на сайте проекта «Поколение М». Принять участие в нем могли ребята из любого региона страны.

Жюри пересмотрело сотни заявок и отметило конкурсное выступление юной тюменской певицы. Маргарита исполнила кавер-версию песни «Выхода нет» группы «Сплин». Благодаря силе голоса и серьезному творческому опыту девушка взяла серебро в конкурсе. Участие в проекте в этом сезоне стало для нее дебютным, а узнала она о нем из социальных сетей.

– Музыка занимает большую часть моей жизни. В этом году я закончила гимназию № 16, занимаюсь в центре музыкального и художественного развития Romantic Sound. Планирую продолжить свое обучение в области эстрадно-джазового вокала в Тюменском институте культуры. Люблю снимать влоги с концертов, квартирников, а потом монтировать их для себя и друзей. Вдохновляюсь творчеством рок-групп Paramore, Wildways, многому у них учусь. Хочу и дальше заниматься творчеством, мечтаю построить карьеру в музыкальной сфере. Надеюсь, все сложится, – рассказала вокалистка.

Директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова подчеркнула, что талантливые ребята из Тюменской области регулярно становятся победителями образовательного проекта «Поколение М» по многим направлениям. В прошлом сезоне были отмечены творческие таланты Екатерины Шадриной, Спартака Сорокина и Дениса Тухватуллина из Тюмени.