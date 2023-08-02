Из-за тумана в Тюмени не смогли приземлиться три самолета. Фото: Татьяна Коркина

Непогода задержала посадку в тюменском аэропорту трех рейсов. Утренний туман помешал приземлиться двум самолетам, вылетевшим из Москвы, а еще одному – из Сочи. Как сообщили в аэропорту, рейс № 4511 компании «Северный ветер» находился в зоне ожидания, прибыл с задержкой на 1 час 16 минут.

Другим самолетам пришлось уйти на запасной аэродром в Екатеринбург, полеты курировали «Победа» и «Россия». Они прибыли с задержкой на 1 час 37 минут и 41 минуту.

- На вылет по метеоусловиям аэропорта задержаны 3 рейса: «Северный ветер» № 4512 – в Сочи, «Победа» ДР450 – в Москву, «Россия» FV 6366 – в Москву, – рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино.

На данный момент все рейсы вылетели по направлениям.

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