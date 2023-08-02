Суд в Тюмени отправил террориста в психиатрическую лечебницу до 29 октября 2023 года

Суд в Тюмени отправил террориста в психиатрическую лечебницу до 29 октября 2023. Фото: Татьяна Коркина

Суд отправил обвиняемого в терроризме тюменца в психиатрическую лечебницу. Следователи ходатайствовали о переводе содержащегося под стражей Романа П. в медицинскую организацию, где оказывают психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Молодой человек обвиняется в участии в террористическом сообществе и подготовке к теракту.

– В своем ходатайстве следователь ссылался на медицинское заключение комиссии экспертов, проведенной в отношении подсудимого, – рассказали в пресс-службе судов.

Роман был переведен в Лебедевский филиал ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница». После этого мера пресечения в виде заключения под стражу ему будет отменена.

В лечебном учреждении обвиняемый в терроризме тюменец пробудет до 29 октября 2023 года.