Суд в Тюмени отправил террориста в психиатрическую лечебницу до 29 октября 2023 года

Суд в Тюмени отправил террориста в психиатрическую лечебницу до 29 октября 2023.
Фото: Татьяна Коркина
Суд отправил обвиняемого в терроризме тюменца в психиатрическую лечебницу. Следователи ходатайствовали о переводе содержащегося под стражей Романа П. в медицинскую организацию, где оказывают психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Молодой человек обвиняется в участии в террористическом сообществе и подготовке к теракту.
– В своем ходатайстве следователь ссылался на медицинское заключение комиссии экспертов, проведенной в отношении подсудимого, – рассказали в пресс-службе судов.
Роман был переведен в Лебедевский филиал ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница». После этого мера пресечения в виде заключения под стражу ему будет отменена.
В лечебном учреждении обвиняемый в терроризме тюменец пробудет до 29 октября 2023 года.