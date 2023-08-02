В Тюмени умер ветеран Великой Отечественной войны и участник Парада Победы в 1945 году Михаил Никишин

Фото: Александр Моор / соцсети.

В среду, 2 августа, не стало ветерана Великой Отечественной войны Михаила Никишина. Военный командовал танковым взводом, участвовал в сражениях за Кавказ и освобождал Украину. Михаил Никишин громил Квантунскую армию и стал участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года.

– Михаил Андреевич прожил долгую и насыщенную жизнь. Много сделал, чтобы передать подрастающим поколениям историческую правду о далеких уже событиях. Горжусь, что был знаком с ним лично. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреевича, – написал губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.

После Великой Отечественной войны Михаил Никишин преподавал в военных учебных заведениях. Несколько раз полковник в отставке был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени.