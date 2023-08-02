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НовостиОбщество2 августа 2023 4:21

На окраине Тюмени внезапно отключились светофоры

На двух перекрестках в Тюмени 2 августа 2023 погаснут светофоры
Серафима Краснова
В окраине Тюмени внезапно отключились светофоры.

В окраине Тюмени внезапно отключились светофоры.

Фото: Татьяна Коркина

На окраине Тюмени – на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов, а также Фабричной и Мельничной – перестали работать светофоры. В городе пройдут плановые работы на сетях электроснабжения в среду, 2 августа. С 9.00 до 13.00 отключение произойдет на двух перекрестках.

Автомобилистам следует тщательно следить за знаками на дороге.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.