На окраине Тюмени внезапно отключились светофоры

В окраине Тюмени внезапно отключились светофоры. Фото: Татьяна Коркина

На окраине Тюмени – на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов, а также Фабричной и Мельничной – перестали работать светофоры. В городе пройдут плановые работы на сетях электроснабжения в среду, 2 августа. С 9.00 до 13.00 отключение произойдет на двух перекрестках.

Автомобилистам следует тщательно следить за знаками на дороге.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.