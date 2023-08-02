В Тюменской области похолодает до осенней температуры. Фото: Виктория Гаврик

До 9 августа 2023 года в Тюмени и области простоит жаркая и теплая погода с дневной температурой от +27 до +29 градусов. В соответствии с прогнозом синоптиков, до +22 градусов в дневные часы температура в Тюменской области понизится 9 и 10 августа.

Вместе с понижением температуры с 9 августа 2023 года в регион придут сильные ливни. К 12 августа 2023 года в Тюменскую область придет мощное похолодание – до осенней температуры. Согласно данным Гисметео, днем, 12 августа 2023 года, в Тюмени ожидается +15...+17 градусов, местами по области – до +12 градусов.

Отметим, в среду, 2 августа, в Тюмени и области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, туман, ветер северо-восточный, северный, 4 – 9 м/с, температура +12...+17. Днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северный, северо-западный, 6 – 11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с, температура +22...+27 градусов.