В Тюмени с 5 августа изменится схема движения 13 автобусов на Червишевском тракте

Фото: администрация Тюмени.

Производственные работы на улице Червишевский тракт изменят схему движения сразу 13 автобусов. С 5 по 7 августа на вышеуказанном участке пройдет ремонт в районе дома № 46. Автобусы №15, 63, 65, 71, 71д, 84, 85, 89, 98, 121, 138, 148, 151 на время работ будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

– Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках, – напомнили в МКУ «Тюменьгортранс».

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени до 2040 года построят еще один пешеходный мост через Туру. Это будет второе сооружение над рекой, кроме моста Влюбленных, предназначенное только для пешеходов.