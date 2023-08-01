В Тюменской области введен карантин – обнаружена опасная инфекция. Фото: Виктория Гаврик

В тюменском поселке Сумкино под Тобольском введен карантин по бешенству животных с 1 августа 2023 года. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

В рамках карантина в пределах поселка запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных и отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

В Тобольске это частое явление. Ранее мы писали о том, что карантин по бешенству животных ввели на территории тобольской деревни Медведчикова. Он начала действовать с 13 июля 2022 года.