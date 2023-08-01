Вкус творчества

Фото: Денис Распускалов.

Ощутить себя художником, пусть на короткие два часа... За этой непередаваемой эмоцией и приходят тоболяки к московским художникам уже четвертый год. Занятия проходят при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Легкая доброжелательная атмосфера порадовала и Елену Козаченко, рисовавшую вместе с семилетней внучкой Лизой.

– Преподаватели творческие, интеллигентные, они так ненавязчиво помогают, что кажется, будто мы все делаем сами. И это такое счастье, – поделилась впечатлениями Елена.

Да и профессионалам здесь есть что почерпнуть. Художник-педагог Оксана Савина открыла для себя флюид-арт. Среди ее воспитанников – дети с ограниченными возможностями здоровья.

– И меня осенило, что вот эта техника подойдет им идеально. Это и творчество, и некий релакс. И эффектный результат будет у всех, – уверена педагог.

Фото: Денис Распускалов.

10 дней и 28 мастер-классов. Самое трудное – выбрать из такого количества работ лучшие. 4 категории – акварель, маркеры, акрил, пастель. И в каждой – два победителя. Одного выбирали зрители, отдавая свои голоса на протяжении трех с половиной часов выставки. Другого определяли преподаватели, еще на мастер-классах присматриваясь, кто и как работает. Победители получили арт-боксы с материалами для самостоятельного воплощения техники флюид-арт.

Маргарита Назарова названа лучшей в категории «пастель».

– До сих пор не могу поверить, что моя работа так понравилась. Я третий год хожу сюда за вдохновением, и получаю его. Но когда рисую дома, для себя, отношусь к работам критично. А здесь такая поддержка, прямо летают художники, вдохновляют, крылышками машут вокруг, и все получается прекрасно, – рассказывает Маргарита.

Фото: Денис Распускалов.

– Вообще, Тобольск для нас – это абсолютная любовь. Наверное, такого отклика нет нигде, – отмечает Кристина Галочкина, арт-директор студии рисования Draw&Go. – Мы видим, как нас ждут, как встречают. Приносят подарочки – на мне, например, сейчас украшения местного дизайнера. Поэтому не вернуться сюда невозможно .

Фото: Денис Распускалов.

Программу на следующий год продумывают уже сейчас. Надо и удивить уже искушенных тоболяков, и, видимо, расширить курс, чтобы вместить побольше желающих.