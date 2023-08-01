В Тюмени до 2040 года построят еще один пешеходный мост через Туру. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени хотят построить новый пешеходный мост через Туру. Об этом рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Проектную документацию разработала компания ООО «АИША». Пешеходный мост появится в районе улиц Береговая и Сургутская.

Разработка проекта завершилась в 2021 году. Изначально мост хотели разместить в исторической части города, но от этой идеи пришлось отказаться.

- После сбора исходных данных для проектирования в ходе выполнения изысканий был установлен факт невозможности размещения указанного объекта в первоначальных границах. Дело в том, что в границы проектирования попадают охранные зоны объектов культурного наследия и территории объектов, обладающих их признаками. Это обстоятельство повлекло за собой смену границ месторасположения моста и, как следствие, актуализацию инженерных изысканий, — рассказали в департаменте.

Фото: соцсети.

Размещение моста в указанном месте предусмотрено генпланом Тюмени и проектом планировки территории планировочного района №4 «Затюменский», утвержденным постановлением администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 3, рассказали в мэрии.

Напомним, в 2021 году власти заявляли, что строительство моста не предусматривается в программу на 2021-2022 годы и скорее всего объект начнут возводить ближе к 2024.