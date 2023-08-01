Суд отправил в колонию на 5 лет бывших сотрудников ТюмГУ за хищение 89 млн рублей. Фото: Татьяна Коркина

Суд вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств в одном из подразделений ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет». Два бывших сотрудника учреждения признаны виновными по обвинению в мошенничестве с федеральными средствами. Подсудимые занимали должности директора и заместителя директора Центра индустриального инжиниринга и геоинформатики ТюмГУ с февраля 2015 по февраль 2019 года.

Они заключали фиктивные гражданско-правовые договоры на аренду транспортных средств и спецтехники с экипажем для нужд учреждения с предпринимателем из Томска. Услуги компании были оплачены в полном объеме, но в действительности не оказаны.

– В результате противоправных действий образовательной организации причинен ущерб на сумму свыше 89 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд отправил виновных на пять лет в исправительную колонию общего режима. Уголовное дело в отношении предпринимателя выделено в отдельное производство, заявили в ведомстве.