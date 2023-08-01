В тюменской школе открыли мемориальную доску памяти, посвященную погибшему на Украине ефрейтору

Фото: Есенгалий Ибраев / ВКонтакте.

В Тюменской области у здания школы открыли доску памяти о погибшем участнике спецоперации. Казахский батыр российской армии Бисемби Бельгубаев погиб 14 июля 2022 года при выполнении служебного воинского долга. На момент смерти ему было 34 года, рассказал президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

– Мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации, казахском батыре российской армии Бисемби Бельгубаеве открыли в Исетском районе Тюменской области. Её разместили на здании школы в селе Минино, – пояснил заместитель председателя думы Юргинского муниципального района в соцсетях.

За мужество и отвагу ефрейтор был награжден орденом мужества посмертно. Награду вручили матери погибшего Героя – Аклиме Каппасовне Утимисовой.