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НовостиПолитика1 августа 2023 9:51

В тюменской школе открыли мемориальную доску памяти, посвященную погибшему на Украине ефрейтору

В зоне СВО погиб тюменский военнослужащий Бисемби Бельгубаев
Серафима Краснова
Фото: Есенгалий Ибраев / ВКонтакте.

Фото: Есенгалий Ибраев / ВКонтакте.

В Тюменской области у здания школы открыли доску памяти о погибшем участнике спецоперации. Казахский батыр российской армии Бисемби Бельгубаев погиб 14 июля 2022 года при выполнении служебного воинского долга. На момент смерти ему было 34 года, рассказал президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

– Мемориальную доску в память о погибшем участнике спецоперации, казахском батыре российской армии Бисемби Бельгубаеве открыли в Исетском районе Тюменской области. Её разместили на здании школы в селе Минино, – пояснил заместитель председателя думы Юргинского муниципального района в соцсетях.

За мужество и отвагу ефрейтор был награжден орденом мужества посмертно. Награду вручили матери погибшего Героя – Аклиме Каппасовне Утимисовой.